Programmazione delle risorse del Fondo Povertà 2018, previsto incontro

Il sindaco Ettore Di Ventura, presidente del Distretto Socio Sanitario D3 invita tutte le Associazioni di Volontariato, le Cooperative Sociali, le II.PP.A.B., i sindacati, la cittadinanza attiva, alla 1 a CONFERENZA DI SERVIZIO che si terrà a Canicattì nella Sala Convegni di Palazzo Stella, sita in Via Cavallotti, giovedì 04 Luglio c.a. alle ore

10,00. L'incontro è stato organizzato per informare il territorio sulle iniziative adottate per la stesura del PAL (Piano di Azione Locale) per la programmazione delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà.