Progetto Cuore Nostro, donati due defibrillatori alla città 

Due nuovi defibrillatori per Canicattì. Sono stati donati nella fase conclusiva del progetto Cuore Nostro, portato avanti dalla ditta Mg Comunication di Maurizio Graffeo, che ha coinvolto diversi imprenditori della città che, col loro contributo, hanno reso possibile il raggiungimento dell’obiettivo.

La consegna è avvenuta questa mattina, nella sala convegni di Palazzo Stella.

I due defibrillatori saranno piazzati in due punti strategici della città, uno in corso Umberto I, in prossimità del Palazzo di Città, e l'altro in viale della Vittoria, Farmacia Nicoletti.

Gli sponsor che hanno aderito all'iniziativa sono stati inseriti nella cartellonistica dove sono indicate le collocazioni di tutti i defibrillatori presenti a Canicattì.

Il sindaco Ettore Di Ventura e l'assessore alla Cultura, Katia Farrauto, hanno ringraziato imprenditori e ditta fornitrice, sottolineando l'importanza del sussidio che, sapientemente usato, è indispensabile per salvare vite umane.