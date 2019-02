Progetti non firmati da tecnici abilitati: concessioni edilizie a rischio revoca

Progetti non firmati da un tecnico abilitato: un ingegnere o un architetto. Concessioni edilizie a rischio revoca in autotutela a Canicattì. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. Il problema non è da poco alla luce del fatto che non solo le concessioni edilizie potrebbero dover essere revocate o almeno sospese ma soprattutto perché le costruzioni realizzate potrebbero non essere sicure. La situazione è ancora più grave e forse insuperabile quando il progetto tecnico è redatto da un geometra senza l’intervento di ingegnere ed architetto iscritto al relativo Ordine di appartenenza. Professionisti che sono per legge gli unici a poter asseverare la progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico.