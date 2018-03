Potenziato l'organico del Pta, arriva un diabetologo trasferito dall'ospedale "San Giovanni di Dio"

Potenziato il presidio territoriale di assistenza sanitaria di Canicattì. Dal 20 marzo è in servizio al Pta uno specialista in diabetologia ed endocrinologia trasferito dall'ospedale di Agrigento, allo scopo di ridurre le liste d'attesa nelle due branche specialistiche. Ne dà notizia su Facebook, Ivan Paci, ex consigliere provinciale e candidato sindaco alle scorse amministrative.

“Battaglia vinta - scrive Paci - Dopo mesi di sollecitazioni e incontri a tutti i livelli abbiamo raggiunto l’obiettivo. Scontrarsi con la burocrazia è impresa ardua, ma vince non chi è più forte ma chi non si arrende".