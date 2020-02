Plessi Trieste, La Carrubba e Petrella, via alla mensa scolastica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Informiamo che è stata espletata la gara per l'Affidamento del Servizio di Refezione Scolastica nei plessi Trieste, La Carrubba e Petrella, per l'anno scolastico 2019/2020 e che la ditta aggiudicataria è “Ristorazione Collettiva” di Nalbone Nicolò di Racalmuto.

I genitori degli alunni che usufruiranno del suddetto servizio dovranno presentare la domanda di adesione cui vanno allegate le copie di: documento di riconoscimento in corso di validità e dell' Attestazione ISEE reddito 2018 in corso di validità;

L’istanza è scaricabile anche dal Sito web istituzionale: www.comune.canicatti.ag.it alla pagina http://www.comune.canicatti.ag.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4546–/ ed è ritirabile dai genitori, all'Ufficio Pubblica Istruzione sito al Palazzo Stella – Via Cavallotti n 9, Canicattì, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

La data di inizio del servizio di refezione scolastica è il 9 marzo c.a. Il versamento della quota di compartecipazione, per il rilascio dei buoni–pasto, dovrà essere effettuata con il sistema PAGO - PA, previa registrazione al link del Sito web istituzionale https://secure.pmpay.it/pmPortal/directSearchSession.do

Per assistenza rivolgersi alla segreteria della scuola di appartenenza. Il sindaco Ettore Di Ventura così commenta “Stiamo dando una grossa opportunità alle famiglie attivando un servizio che riteniamo utile per la nostra comunità e per i piccoli fruitori”.