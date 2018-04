Pistola in pugno tenta di rapinare un tabaccheria, il colpo stavolta fallisce

Armato di pistola e con il volto coperto ha tentato di rapinare la tabaccheria di corso Umberto a Canicattì. Ed è il quarto episodio di microcriminalità, nel giro di poco tempo, che si verifica nello stesso esercizio commerciale.

Ad entrare in azione, in questo caso, è stato un delinquente solitario. Del caso, l'ennesimo appunto, si sta occupando la polizia di Stato. Gli agenti del commissariato cittadino hanno già avviato le indagini per cercare di identificare il rapinatore.