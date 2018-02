"Picchia la moglie e la minaccia con un coltello", arrestato operaio quarantenne

Maltrattamenti in famiglia. E' per questa ipotesi di reato che, ieri sera, è stato arrestato un operaio quarantenne di Canicattì. L'uomo, verosimilmente ubriaco, si sarebbe scagliato - e non sarebbe stata neanche la prima volta - contro la moglie e l'avrebbe malmenata e minacciata con un coltello.

A chiamare i poliziotti del commissariato di Canicattì sono stati alcuni vicini di casa. Gli agenti, coordinati dal vice questore aggiunto Valerio Saitta, sono subito intervenuti e hanno bloccato l'uomo. Durante la perquisizione domiciliare, i poliziotti avrebbero trovato anche pochi grammi di eroina e di marijuana.