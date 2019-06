Ztl, piazza Dante sarà chiusa alle auto per tutta l'estate

La centralissima piazza Dante diverrà, per il periodo estivo, una zona a traffico limitato. Dopo una fase sperimentale si è infatti deciso di rendere il provvedimento definitivo almeno per questi mesi.

L’area pedonale comprenderà la suddetta piazza e la via Cattaneo, luoghi dove sarà interdetta la circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 20:00 alle 02:00 del giorno successivo, per i mesi di

giugno, luglio, agosto e settembre 2019. Sono previste deroghe solo ai veicoli dei residenti all’interno della ZTL, siano essi proprietari di immobili che locatari; per i diversamente abili muniti di contrassegno speciale; veicoli di soccorso e delle Forze di Polizia; i veicoli utilizzati per consentire le operazioni di carico e scarico nella zona. "Abbiamo voluto dare ai nostri giovani, l’opportunità di riappropriarsi di una zona centralissima della nostra città – dichiara il sindaco Di Ventura - ridandole la sua

originaria funzione di centro di aggregazione, una agorà contemporanea deputata a divenire lo scenario della movida non solo canicattinese".