Una passeggiata ecologica attraversa la città: appuntamento domenica

Si svolgerà, domenica 16 giugno una passeggiata ecologica lungo l’itinerario che va da c.da Calandra, via Don Curto e via Mons.Ficarra. Per garantire l’incolumità dei partecipanti dalle ore 9:30 e fino alla fine della passeggiata è sospesa la circolazione veicolare al passaggio del corteo. Le suddette disposizioni sono contenute nell’O.S. n°. 107/2019.