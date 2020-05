Parco Robinson, presentati i lavori di riqualificazione

Riqualificazione e gestione impianto sportivo polifunzionale di via Pasolini e attigua villetta pubblica.

La proposta dell’associazione Vivas è l’unica arrivata in risposta al bando dello scorso settembre 2019 e rispecchia quanto l’amministrazione aveva chiesto. L’affidamentoavrà durata decennale e i lavori necessari per riqualificarlo si aggirano sui 160.000 euro.

L’assessore alla Cultura, Pubblica istruzione e Sport, Angelo Cuva, ha presentato - durante la conferenza stampa di stamani - quale sarà il duplice utilizzo dell’area: da un lato ludico-ricreativo con ampi parchi-gioco che saranno di pubblico accesso, dall’altro per finalità sportive con la riqualificazione dei campi gioco, la pista di pattinaggio e il campo bocce. L’utilizzo degli impianti sportivi sarà a pagamento con costi popolari così come richiesto dall’amministrazione.

L’impianto sportivo, rinominato dai cittadini Parco Robinson, si trova in un quartiere in cui sono presenti diverse realtà e sarà riqualificato seguendo la normativa vigente e con particolare riguardo per le fasce più deboli. I lavori sono stati rallentati a causa dell’imprevista emergenza sanitaria ma adesso, con l’allentamento delle misure di contenimento, inizieranno nei prossimi giorni.

L’area sarà chiusa e sottoposta a videosorveglianza. All’interno, oltre a zone dedicate ai giochi per i bambini, sarà possibile praticare diverse attività sportive: calcetto, pattinaggio, torneo di bocce, green volley. Sono previsti, infine, anche dei punti ristoro. “Siamo felici di poter riaprire quanto prima questo importante impianto e restituirlo, nel suo meritato splendore, alla nostra comunità” - ha detto il sindaco Ettore Di Ventura - .Hanno partecipato alla conferenzaa, oltre al sindaco Ettore Di Ventura, l’intera giunta municipale e i legali rappresentanti dell’associazione Vivas: Giuseppe Turco, vice presidente e Giuseppe Paci, segretario.