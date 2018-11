Vessava gli automobilisti chiedendo soldi, bloccato parcheggiatore abusivo davanti al cimitero

Chiedeva l'obolo. E lo faceva con insistenza. Qualcuno, stanco di sborsare le monete e in ansia per le sorti della propria autovettura, s'è deciso di rompere la cortina del silenzio ed ha chiamato la polizia. Gli agenti del commissariato di Canicattì hanno individuato, bloccato e sanzionato - la multa è di mille euro - il posteggiatore abusivo che era al "lavoro" nella zona del cimitero. Un uomo, non di Canicattì, che nei prossimi giorni potrebbe vedersi notificare un foglio di via obbligatorio. Esattamente come dovrebbe accadere a tre giovani, rintracciati a Canicattì ma residenti altrove, che avevano un fare sospetto.

I poliziotti del commissariato hanno fatto scattare i controlli ed hanno appurato che i tre avevano precedenti per furti e rapine. Sono stati subito allontanati dalla città, ma a dimostrazione che non sono persone gradite è stata richiesta la firma di un foglio di via obbligatorio al questore Maurizio Auriemma.