Ospedale "Barone Lombardo", stop ai disservizi? Riapre il reparto di chirurgia

Il reparto di chirurgia del “Barone Lombardo” è stato al centro di numerose polemiche. A causa della carenza di personale, era stata disposta la chiusura del reparto, ma oggi l'emergenza sembrerebbe rientrata. “Mi sono subito occupata di questa tematica - ha detto il deputato regionale e presidente della quarta commissione Ars, Giusi Savarino - investendo della problema sia l'assessore regionale Razza che il manager Venuti ed abbiamo immediatamente individuato una soluzione: abbiamo individuato 5 chirurghi in incentivazione, cosicché il reparto riaprirà già questo pomeriggio".

"Nel frattempo - ha aggiunto Savarino - si troveranno anche disponibilità di altre risorse che il manager Venuti si è impegnato a reperire anche in altre Asp". Una soluzione che fa tirare un sospiro di sollievo.

"L' ospedale Barone Lombardo - continua in una nota Savarino - sarà attenzionato come merita, del resto abbiamo già fatto arrivare 1,5 milioni per il pronto soccorso: la politica del fare, che è' quella che noi interpretiamo deve risollevare la sanità e dare ai cittadini di tutti i territori le risposte che meritano e che da troppo tempo si aspettano".