Carnevale canicattinese, ecco le nuove regole per il traffico

Il sindaco Ettore Di Ventura, informa che, in occasione delle iniziative previste per la ventunesima edizione del Carnevale canicattinese, dal 2 al 5 marzo 2019, la circolazione veicolare sarà così regolamentata: dalle 20:00 del 28 febbraio alle 22 del 5 marzo in via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra via Cirillo e piazza IV novembre, è istituito il divieto di transito e di sosta su ambo i lati con rimozione forzata; dalle 20 di mercoledì 27 febbraio alle 12 di mercoledì 6 marzo è vietata la circolazione veicolare e la sosta in largo Aosta all’interno dell’area parcheggio dove verrà allestita una zona svago.

Per consentire l’esecuzione delle attività previste per il Carnevale sarà sospesa la circolazione veicolare

ed è vietata la sosta, con rimozione forzata, nei luoghi e nei giorni sotto indicati: da sabato 2 a martedì 5 marzo c.a. dalle 16:00 alle 2:00 - vie: Cirillo, C.Battisti, piazza IV Novembre, Corso Umberto, Largo Savoia, v.le Reg.Margherita, v.le della Vittoria (tratto compreso tra v.Veneto e v. Lincoln), v.Mons. Ficarra (tratto compreso tra v. Lincoln e v.le della Vittoria); domenica 3 marzo dalle 8:00 alle 16:00 – v.le Reg. Margherita lunedì 4 marzo, sfilata scolaresche, dalle 8,00 alle 13,00 - piazza IV novembre, Corso Umberto I, largo Savoia, v.Reg.Margherita, v.le della Vittoria (villa comunale), Marconi, San Marco, Cavour, Venezia, Cavallotti, Magri, Ten.Rao, Torino, Oliveti, Cattaneo; inoltre, senso unico di marcia in via Veneto con direzione v.Milano, divieto di sosta con rimozione forzata in corso Garibaldi e v.Cirillo.

Sarà sospesa la sosta a pagamento dal 2 al 5 marzo lungo il percorso dei carri allegorici e dal 28

febbraio alle 13 del 6 marzo in largo Aosta. Contrada Reda è stata designata inoltre come zona di sosta preferenziale per partecipanti e visitatori mentre i venditori ambulanti sosteranno in via Ten.Rao, v.le Reg. Margherita, v.le della Vittoria (tratto antistante la villa comunale) e largo Aosta.