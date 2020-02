Tutto pronto per il Carnevale: ecco tutte le regole e divieti per questo week end

E' ormai tutto pronto per il carnevale canicattinese, e l'ente mette in campo anche una serie di misure per gestire il traffico ed evitare pericoli.

Tutto è contenuto in due ordinanze firmate dal sindaco Ettore Di Ventura che, per le giornate del 22, 23 e 25 febbraio ha disposto delle modifiche alla circolazione. Per sabato e domenica, dalle 9 alle 18, sono vietati il transito e la sosta in viale della Vittoria nel tratto compreso tra via Calvia e via P.F. Caro, così come, nella sola gornata di domenica, per consentire la sfilata di carrozze in maschera dalle ore 8, e fino alla conclusione della manifestazione è sospesa la circolazione veicolare ed è vietata la sosta con rimozione forzata in largo Aosta (anello interno area sosta a pagamento) e dalle 8 e fino al passaggio della sfilata è vietata la sosta su ambo i lati con rimozione forzata nel parco delle Rimembranze e poi in largo Savoia, viale Regina Margherita, viale della Vittoria, via Einaudi, via Mons.Ficarra. Dalle 9 e fino al passaggio delle carrozze è inoltre vietata la circolazione nelle stesse vie.

Martedì 25 febbraio, invece, per consentire la sfilata di carrozze in maschera, dalle 15 e fino alla conclusione della manifestazione è sospesa la circolazione ed è vietata la sosta con rimozione forzata in largo Aosta, inoltre sempre dalle ore 15 e fino al passaggio della sfilata è vietata la sosta su ambo i lati con rimozione forzata nel su menzionato circuito di vie. Infine, per i giorni di domenica 23 e martedì 25 febbraio è istituito il senso unico di marcia in via Veneto con direzione via Milano.

Per garantire la sicurezza dei cittadini durante lo svolgimento del carnevale, invece, il Comune ha vietato la vendita, l’introduzione e la detenzione di bevande alcoliche e di ogni genere di bevanda in contenitori di vetro (bicchieri e bottiglie) e lattine nelle aree pubbliche in cui si svolgerà la manifestazione. Sarà inoltre proibita la vendita, la detenzione e il consumo di superalcolici, dalle 13 alle 2, nelle aree pubbliche e nei pubblici esercizi, l’accensione di prodotti pirotecnici di ogni genere, l’introduzione nei luoghi della manifestazione di spray urticante (spray al peperoncino) eccetera.

“Invitiamo cittadini ed ospiti ad un sano svago, evitando gli eccessi, nel rispetto del prossimo e del patrimonio – dichiara il sindaco Ettore Di Ventura – auguro a tutti un buon divertimento”.