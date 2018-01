Omicidio Anello, pagherà il Comune: più di 100mila euro alla famiglia della vittima

Avrebbe dovuto risarcire la famiglia della vittima, ma a pagare sarà il Comune. Gaetano Marturana, attualmente in carcere, perché condannato alla pena dell’ergastolo, doveva versare dei soldi alla famiglia Anello, ma questo non accadrà. L’uomo vantava un credito nei confronti dell’Ente a causa di alcuni espropri. Per questo, a “risarcire” la famiglia Anello sarà il Comune che verserà 125mila euro, in venti rate, alla famiglia della vittima.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del quotidiano La Sicilia, il Comune di Canicattì con questi pagamenti sta rispettando alla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. I figli e la seconda moglie della vittima, hanno chiesto ed ottenuto che il denaro venisse pagato dal Comune con i soldi che avrebbe dovuto dare a Marturana. Anello, fu ucciso nel 2005, Marturana ha sempre escluso il suo coinvolgimento nel delitto avvenuto nelle campagne di Canicattì.