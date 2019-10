Non si fermano all'alt dei poliziotti, foglio di via per due giovani

Foglio di via obbligatorio per due giovani pregiudicati di Caltanisseta che a Canicattì non si sono fermati all’alt imposto dagli agenti della Volante del locale commissariato. I due, a bordo di un’autovettura, hanno cercato inutilmente di eludere il controllo dei poliziotti coordinati dal dirigente Cesare Castelli.

Dalle successive verifiche è emerso come, oltre ad essere gravati dai numerosi precedenti penali, non sono stati in grado di spiegare agli agenti, il motivo della loro presenza nel territorio canicattinese.

Tempestivo è scattato il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, per effetto del quale, i due nisseni, non potranno fare ritorno a Canicattì per un periodo di 3 anni, ai due è stato fatto obbligo anche di presentarsi alla Questura di Caltanissetta.