Non si ferma all'Alt, scatta l'inseguimento: trentenne fermato e denunciato

Non si ferma all'Alt della polizia e tenta la fuga. Un trentenne di Canicattì - si legge sul Giornale di Sicilia - è stato denunciato in stato di libertà dal personale della sezione "Volanti" del commissariato.

L'equipaggio di una "Pantera" del commissariato guidato da Cesare Castelli, durante controlli stradali, ha intimato al conducente di un'auto in transito di fermarsi, cosa che non è avvenuta. Al contrario, l'uomo alla guida ha tentato la fuga, inseguito dagli agenti per le vie del centro, fino a quando il mezzo non è stato fermato.

L'auto è stata sequestrata ed il trentenne denunciato per inosservanza all'Alt e guida senza patente.