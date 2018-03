Nuovo ingresso in giunta, Roberto Vella nominato assessore

È l'agronomo Roberto Vella il nuovo assessore alle Attività produttive e Ambiente del Comune di Canicattì. Lo ha nominato oggi il sindaco Ettore Di Ventura. A Vella sono state assegnate le deleghe all’agricoltura, commercio, artigianato, manufatturiero e terziario; ambiente, gestione rifiuti e bonifica, tutela del suolo e delle acque, randagismo, salute pubblica e sportello amico.

“Si tratta di una scelta squisitamente tecnica – commenta il sindaco – . Abbiamo puntato sulla pluriennale e più che riconosciuta esperienza del nuovo assessore. Siamo certi che il suo apporto in Giunta sarà determinante per la città". Vella ha prestato giuramento in presenza del sindaco e del segretario generale, Domenico Tuttolomondo.