Nel ricordo di "Claudio Giudice", assegnata la prima borsa di studio in suo onore

Assegnata a un giovane oncologo palermitano la prima borsa di studio e ricerca "Claudio Giudice 2018" promossa dalla Fondazione “La clessidra-Claudio Giudice per la vita” onlus. La borsa è finalizzata a consentire lo studio, l’approfondimento e la ricerca nell’ambito delle malattie tumorali rare germinali, nell’ambito di un progetto di ricerca coordinato da Giovanni Rosti, oncologo di fama internazionale.

Prevede l’assegnazione di 15mila euro con fondi della Fondazione, per la frequentazione del Bc Vancouver Cancer Center della university of British Columbia nel corso del 2019 per un periodo di tre mesi. La borsa verrà conferita al giovane medico oncologo, Carlo Messina, selezionato dal Comitato Scientifico della fondazione, sabato 2 marzo, nell’ambito del convegno Regionale Aiom Sicilia che si terrà a Enna l'1 e il 2 marzo.

La fondazione “La clessidra-Claudio Giudice per la vita” onlus è stata costituita nel 2016 per volontà dei genitori e della sorella di Claudio Giudice, giovane avvocato di Canicattì morto per una rara forma tumorale.