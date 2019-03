Differenziata, via al "mese del riciclo di carta e cartone"

E’ Canicattì la prima tappa scelta per il calendario di iniziative legate al “Mese del riciclo di carta e cartone” organizzato da Comieco, il Consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi cellulosici, in collaborazione con la Federazione della carta e della grafica, Assocarta e Assografici e Unirima e il patrocinio di Anci, Confindustria e Ministero dell'Ambiente.

Il "Teatrino delle Marionette: Giufà e Bubu", in programma per questa mattina a partire dalle 9.30 alla presenza anche del sindaco Ettore Di Ventura, è infatti una delle tante iniziative che - in occasione del Mese del riciclo di carta e cartone – contribuirà a fare chiarezza su questi temi e togliersi ogni dubbio. Lo spettacolo sarà rivolto a tutti i bambini della scuola primaria “De Amicis” di Canicattì ma anche alle loro famiglie. Lo spettacolo consisterà nell’allestimento di un Teatrino di Marionette, che come protagonisti, oltre ai bambini, vedranno come marionette, una scimmietta e un operatore ecologico operante con il vecchio metodo di raccolta stradale non differenziata. Ai bambini sarà spiegato il nuovo metodo di raccolta differenziata e come espletarla in maniera corretta. Dopo la spiegazione, i bambini interagiranno con le marionette che spiegheranno loro come eseguire la raccolta differenziata. I bambini saranno altresì coinvolti in una lezione ambientale sulla spiegazione dell’intero ciclo della carta, della plastica, del vetro, del metallo, dell’organico e del secco residuo indifferenziato. Il secondo appuntamento sarà a Camastra con i bambini della scuola elementare e il terzo ancora a Canicattì sempre con gli alunni della De Amicis.

“Per un mese – spiegano gli organizzatori - il valore e le potenzialità di carta e cartone e del loro riciclo saranno protagonisti di iniziative culturali, appuntamenti educativi, incontri informativi rivolte a cittadini, scuole, media, istituzioni, associazioni e aziende. Un’occasione per scoprire talenti, professionalità, tecnologie, novità e curiosità dal mondo del riciclo di carta e cartone e riscoprire quanto sia utile e importante l’impegno quotidiano nel fare una corretta raccolta differenziata. Proveremo a capire se siamo veramente consapevoli del valore di un gesto semplice come la raccolta differenziata, che fine fanno la carta e il cartone che separiamo dagli altri rifiuti e quali sono i passaggi che portano uno scarto a rigenerarsi e diventare qualcosa di completamente riutilizzabile”.