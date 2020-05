Mercatino del mercoledì, si valuta uno spostamento da viale Carlo Alberto

Coronavirus e crisi economica, stamattina al Comune di Canicattì è stata ricevuta una rappresentanza di ambulanti a posto fisso.

Al centro del confronto, che ha rispettato le distanze imposte dal distanziamento sociale, le modalità di gestione del mercatino del mercoledì.

"L'analisi dello stato delle cose - dice una nota del Municipio - ha portato all'assoluta certezza che l'attuale collocazione in viale Carlo Alberto non è più corrispondente alle misure sanitarie. Sono al vaglio diverse ipotesi che saranno valutate tenendo come priorità il sommo bene della salute pubblica".

A ricevere i commercianti il sindaco Ettore Di Ventura, il vice sindaco con delega alle Attività Produttive, Giangaspare Di Fazio, l'assessore alle Politiche Sociali, Antonio Giardina, l'assessore alla Polizia Municipale, Fabio Di Benedetto.

