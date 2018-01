L'unico medico è in malattia, fermi gli interventi chirurgici in ospedale

Disagi all'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì. L'unico medico che effettuava inteventi chirurgici e ambulatoriali è in congedo per malattia e tutta l'attività in programma è stata bloccata. Lo rende noto il quotidiano La Sicilia.

Da quando è andato via l'ex primario Vincenzo Scudera, ad eseguire gli interventi chirurgici è rimasto Mauro Zanchi. L'Asp di Agrigento era corsa ai ripari inviando al "Barone Lombardo" un altro medico, dopo la stipula di un contratto di consulenza che però è scaduto nelle scorse settimane. Ad oggi è solo Zanchi ad effettuare gli interventi chirurgici, mentre il reparto è rimasto senza un primario. L'Asp non ha, infatti, ancora provveduto a nominare un sostituto di Scudera.

Il sindaco Ettore Di Ventura, intervenuto sulla vicenda, ha espresso "grande preoccupazione" sull'ipotesi della chiusura del reparto di Chirurgia dell'ospedale. “Siamo seriamente impensieriti – dichiara il primo cittadino - per una situazione che già da tempo è stata attenzionata ai vertici provinciali dell’Asp e per la quale nei mesi scorsi si erano chieste risposte chiare e certe".

"Ad oggi, le promesse di nuove assunzioni ad integrazione dello scarso organico operante all’interno della struttura, non hanno trovato un seguito riportando, di fatto, ad uno stato di emergenza difficilmente gestibile. Esprimo la mia solidarietà per il personale medico e paramedico che lavora con ritmi insostenibili in tutti i reparti del 'Barone Lombardo' ma è obbligo dare assicurazioni ai cittadini sul mantenimento dell’efficienza dei servizi ospedalieri".

"A tal proposito – conclude il Sindaco – chiederò ai vertici della sanità provinciale e regionale un incontro della massima urgenza per fare chiarezza sull’attuale situazione e per spingere a trovare soluzioni immediate e definitive a questa ennesima emergenza”.