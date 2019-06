Ludopatia, cresce l'allarme in città: "Raddoppiati i casi"

Gioco d'azzardo patologico, cresce l'allarme a Canicattì. Stando a quanto comunicato dal Municipio, infatti, si sarebbero moltiplicate le relazioni fornite dal Sert e dall’assistente sociale dell’Ente che individuano "un preoccupante incremento sul territorio canicattinese dei casi di gioco d’azzardo patologico". Un aumento che è stato anche quantificato statisticamente: si parla di una crescita tra il 2,5% al 5% del totale dei casi trattati, con un budget annuo di somma giocata di 546 euro, pari a 19 milioni di euro giocate all’anno.

Una situazione particolarmente grave, al punto che il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, ha chiesto un incontro urgente al Ministro della Salute, all’assessore regionale e al direttore gen.dell’Asp di Agrigento. In Consiglio comunale attende l'approvazione un regolamento finalizzato alla prevenzione, contrasto e riduzione del rischio ludopatia, ritiene indispensabile un incontro immediato con le suddette Istituzioni nazionali, regionali e provinciali allo scopo di trovare soluzioni integrative ed interventi definitivi, come l’istituzione di centri d’ascolto, di gruppi di lavoro, di tavoli tecnici permanenti per affrontare l’inquietante fenomeno e cercare di condurre i soggetti interessati verso la guarigione da tale patologia oltre che riportare la serenità all’interno delle famiglie di appartenenza.