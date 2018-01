Delinquenza nelle strutture scolastiche, l'incontro all'Ex Badia

Il 5 febbraio alle 11, si terrà una riunione con i componenti dell’osservatorio sulla Legalità e lo Sviluppo. L’incontro, che si terrà nella sede dell’osservatorio, sita al I piano del complesso Ex Badia, in via Mariano Stabile, si è reso necessario a causa del ripetersi di atti delinquenziali a danno di strutture scolastiche, sportive, farmacie, tabaccherie e abitazioni private.

“Esprimiamo severa e ferma condanna per queste reiterate azioni vandaliche – commenta il sindaco Ettore Di Ventura -. Il prendere di mira e vandalizzare strutture adibite all’educazione e allo sport, intese come luoghi preposti non solo alla formazione e alla socializzazione ma anche come sedi in cui si promuovono attività ludiche, di recupero e di prevenzione per ragazzi a rischio devianza, è estremamente squallido. Tutto ciò penalizza soprattutto le fasce più deboli della cittadinanza, ovvero bambini e adolescenti. Abbiamo ritenuto indispensabile convocare i membri dell'osservatorio sulla Legalità per concordare un piano organico di interventi”.