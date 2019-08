Dopo quasi 20 anni via ai lavori sulla statale 123

Dopo anni di attesa sono pronti a partire i lavori di recupero dell strada statale 123, che unisce Canicattì con le contrade rurali “Vecchia Dama”, “Dammuso” e “Capo d’Acqua”. L’inizio degli interventi è previsto entro il mese di settembre.



"Ben consapevoli - commenta il governatore Musumeci - delle gravi carenze del sistema stradale, soprattutto quello secondario, e delle difficoltà che l’utenza è costretta a subire quotidianamente negli spostamenti, prosegue incessantemente il nostro impegno per migliorare la situazione complessiva della viabilità nell’Isola".



Ad essersi aggiudicata gli interventi è la “Euroinfrastrutture - Mammana lavori”, che realizzerà quanto previsto per un milione e 375 mila euro, consentendo agli agricoltori, agli operatori economici del distretto e ai residenti delle tre contrade, di raggiungere lo svincolo che porta al centro della città o di dirigersi verso Licata o Ravanusa.



Un’opera attesa da tanto tempo: risale infatti al 17 ottobre del 2000 la delibera con la quale il Comune di Canicattì affidava a un professionista esterno la redazione di un progetto per il rifacimento di questo tracciato.