Lavori pubblici e viabilità: riaperto un tratto di via Giglia

Riaperto al traffico l’ultimo tratto della via Giglia, ovvero quello privo di caditoie che conduce ad Agrigento. A comunicarlo è stato il Comune di Canicattì. Continuano intanto i lavori di manutenzione straordinaria del resto dell'asse viario.

I veicoli che provengono da via Togliatti potranno al momento svoltare sia sul lato destro che sul lato sinistro di via Mozart. Si tratta di un provvedimento temporaneo resosi necessario per consentire di dare sfogo al traffico dovuto all’importanza nevralgica che via Giglia riveste nel circuito urbano. La via San Pancrazio, altresì, è stata chiusa al traffico ad esclusione dei residenti e delle attività commerciali della zona.