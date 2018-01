Lavori sulle condotte idriche, sospesa erogazione per un giorno

Interventi di manutenzione in vista sulle condotte del partitore "Santo Spirito", in contrada Montagna, nel comune di Canicattì. Lo rende noto Girgenti Acque, avvisando che lunedì 8 gennaio, dalle 8 alle 18, "sarà necessario sospendere la fornitura idrica ai serbatoi comunali. Conseguentemente la distribuzione idrica prevista per l'8 gennaio nel Comune di Canicattì non sarà effettuata e riprenderà regolarmente dal giorno successivo".