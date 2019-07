Lavori alla condotta idrica, ecco quando sarà interdetta via Vittorio Emanuele

Dall’8 all’11 luglio interdetta la viabilità in via Vittorio Emanuele (tratto largo Amendola e largo Meli) per lavori sistemazione condotta idrica.

Il sindaco Ettore Di Ventura, informa che dall’8 all’11 luglio, per consentire alcuni lavori di sistemazione della condotta idrica via Vittorio Emanuele (tratto compreso tra largo Amendola e largo Meli), sarà chiusa il tratto veicolare e sarà vietata la sosta su ambo i lati dalle 7:00 di lunedì alle 18:00 di giovedì.

I lavori saranno effettuati dalla Girgenti Acque S.p.A.