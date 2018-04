Ladri nei terreni confiscati alla mafia, rubati due trattori e un camion

Furto in un capannone della cooperativa sociale "Lavoro & non solo" di Canicattì che gestisce da oltre dieci anni dei terreni confiscati alla mafia. I ladri, fra sabato e lunedì, sono entrati negli appezzamenti di contrada Graziano Di Giovanna, che vengono coltivati a vigneto, e hanno rubato due trattori cingolati e un camion.

“Questo furto ci fa rabbia e ci scoraggia – commenta il presidente della coop Calogero Parisi – perché fa vacillare la nostra ferma convinzione che dai terreni confiscati alla mafia possa nascere occupazione. Questo episodio ci porterà danni economici certi oltre all’impossibilità, nell’immediato, di garantire i lavori nei vigneti proprio in questo periodo molto delicato per la coltivazione”.

Il sindaco Ettore Di Ventura e la giunta hanno condannato il gesto ed espresso solidarietà a Parisi e agli altri operatori.

"Il simultaneo furto di tutti i trattori della cooperativa 'Lavoro e non solo', che gestisce a Canicattì molti terreni confiscati a Cosa Nostra, potrebbe avere una firma inequivocabile: quella della mafia. Riportare alla legalità i beni confiscati, dare nuovo lavoro, dimostrare che l'attività di contrasto alle mafie conviene è la grande sfida civile di questi anni. Una sfida di cui tutti dobbiamo farci carico, evitando di lasciare queste cooperative isolate e disarmate, come troppo spesso è accaduto in passato. Ai dipendenti di 'Lavoro e non solo' e alla loro tenacia va la nostra gratitudine e la nostra amicizia." Lo ha dichiarato Claudio Fava, deputato regionale del movimento #100passi.