Ladri al cimitero, cappelle e tombe "svaligiate" di fiori e vasi

Ancora furti al cimitero di Canicattì. I visitatori del camposanto di via Nazionale hanno denunciato la sparizione di vasi e fiori da loculi e cappelle. Lo scrive, nell'edizione di oggi, il quotidiano La Sicilia.

Gli episodi si sono ripetuti con frequenza nonostante le numerose denunce. Pare che i ladri agiscano nelle ore in cui il cimitero è chiuso. Intanto il consigliere comunale Giuseppe Alaimo ha inviato una nota al sindaco con la quale lo sollecita ad attivarsi per mantenere il cimitero in condizioni di pulizia.