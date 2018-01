L'ombra del Satanismo dietro il raid vandalico a scuola? Cresce il mistero

Non soltanto il crocifisso dato alle fiamme, ma anche un disegno sul pavimento: una stella a cinque punte, iscritta in un cerchio, e una "raffica" di "6" che richiamano, inevitabilmente, il Satanismo. Sembra diventare sempre più inquietante quanto è accaduto all'istituto "Padre Gioacchino La Lomia" di via San Vincenzo - che ospita la scuola materna ed elementare - di Canicattì.

Delle indagini si sta già occupando la polizia di Stato.

Le foto del raid vandalico, pubblicate su Facebook anche dal sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura, stanno creando apprensione a Canicattì. "Esprimo profondo rammarico e rabbia per i violenti danneggiamenti perpetrati da vandali senza scrupolo a danno della scuola La Lomia - ha scritto Di Ventura - . Ferisce la mancanza di rispetto per il luogo dove i nostri figli crescono e apprendono la convivenza civile. Mi auguro che questi vili individui, con il contributo di tutti, vengano presto assicurati alla giustizia e che fatti del genere non si verifichino più".

