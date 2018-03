Fa irruzione in un supermercato e mette a segno una rapina: arrestato un ventisettenne

Un ventisettenne, G. M., di Canicattì è stato arrestato, in flagranza di reato, per una rapina messa a segno, poco prima dell'orario di chiusura, al supermercato "Fortè" di via Vincenzo Falcone, zona Ponte di ferro, dietro la farmacia comunale, a Canicattì. A bloccare il giovane è stata la polizia di Stato: gli agenti del commissariato cittadino e i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento.

Circa mezz'ora prima, a circa 700 metri di distanza da via Falcone - ossia in via Capitano Ippolito - un rapinatore aveva tentato di mettere a segno un colpo al supermercato "Euromarket", di fronte la Guardia di finanza. Qualcosa è però andato storto e il rapinatore solitario si è allontanato praticamente a mani vuote. Di questo caso si stanno occupando i carabinieri.

Poi, a distanza di pochi minuti, la rapina - il bottino è ancora da quantificare - al supermercato "Fortè" dove, pare, che, per intimorire e di fatto bloccare il rapinatore, sarebbe stato esploso - dalla polizia di Stato - un colpo in aria.

L'attività investigativa di carabinieri e polizia, per stabilire se fra i due episodi possano esservi o meno dei collegamenti, è ancora in corso.