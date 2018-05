Investe un'auto e un furgone e poi fugge, rintracciato il ventenne

E' stato identificato e rintracciato, dalla polizia di Stato, il proprietario della Renault Clio che stamani - in via Giudice Saetta a Canicattì - ha provocato un incidente stradale. La Renault Clio grigia si sarebbe prima scontrata con un furgone e poi con un'altra Renault rossa. Il proprietario dell'utilitaria è un ventenne di Canicattì che ai poliziotti avrebbe riferito di non sapere nulla dell'incidente perché qualcuno, durante la notte, gli avrebbe rubato l'auto.

Una versione che però pare non convincere i poliziotti. La sua posizione è al vaglio. Se venisse appurato il suo coinvolgimento, il giovane rischia una denuncia alla Procura di Agrigento.