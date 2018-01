Inquinamento acustico, cambiano strade per arrivi e partenze di alcuni pullman

Cambiano alcune fermate dei pullman Sais che arrivano da Catania e che partono per Palermo e per il capoluogo etneo. Dal 22 gennaio le corse delle 00.10 e dell'1.40, in arrivo da Catania a Canicattì, e quella delle 3.10 in partenza per la città etnea e delle 4.45 per Palermo, saranno effettuate all'incrocio tra le vie Tenente Colonello La Carrubba, Regione Siciliana e Capitano Maira.

Lo ha deciso il sindaco Ettore Di Ventura, a seguito di controlli dell'Arpa Sicilia, che ha accertato un eccesso d'inquinamento acustico nella zona della stazione dei bus. Si tratta di una decisione momentane, in attesa che venga trovata un'area idonea dove trasferire la stazione.