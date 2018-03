Indossa una tuta di Batman e rapina una tabaccheria, tentato colpo anche in un supermercato

Una rapina e un tentato colpo in circa mezz'ora. Non si ferma l'escalation di microcriminalità a Canicattì. Ad essere presi di mira sono stati una tabaccheria di via Carlo Alberto e un supermercato di via Vittorio Emanuele. Ad agire, in entrambi i casi, è stato un rapinatore solitario. Difficile - forse, addirittura, impossibile - pensare che ad agire sia stata la stessa persona. Un delinquente che, nella rapina alla tabaccheria, indossava una tuta contrassegnata dal simbolo di "Batman", mentre al supermercato il malvivente aveva invece una tuta spotiva azzurra.

E' accaduto tutto lunedì sera. Alle 19,30 circa, il rapinatore - con sul volto un passamontagna - è entrato in azione alla tabaccheria di via Carlo Alberto. Ha minacciato i proprietari, due coniugi sessantenni, di consegnare subito i soldi. Il proprietario ha cercato di reagire, di opporre resistenza ed è rimasto ferito al palmo di una mano. Il rapinatore ha arraffato i soldi che c'erano in cassa: circa 500 euro ed è scappato. Il sessantenne, rimasto ferito, ha rifiutato d'essere portato, in via precauzionale, al pronto soccorso.

Da via Carlo Alberto a via Vittorio Emanuele. Alle 20 circa, al supermercato "Carrefour" un uomo, armato di coltello, è entrato e s'è subito diretto verso la cassa. Pochi istanti dopo, richiamati dalla presenza sospetta, sono comparsi tre impiegati del supermercato. Ed è proprio alla vista di questi tre uomini che il rapinatore solitario, senza soldi per le mani, è tornato rapidamente sui suoi passi ed è scappato.

I carabinieri stanno indagando su entrambi gli episodi. Dal supermercato, i militari dell'Arma hanno acquisito le immagini del sistema di video sorveglianza e le stanno passando in rassegna per tentare di identificare il criminale.