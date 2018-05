Investe un'auto ed un furgone e poi fugge: è caccia all'uomo

Attimi di panico questa mattina a Canicattì. Un'auto ad alta velocità ha centrato in pieno un furgone per poi carambolare su un’altra vettura. Il fatto è accaduto lungo il viale “Saetta e Livatino” nei pressi della rotonda a pochi metri dall’ospedale. La macchina in questione è una Renault Clio, grigia. Il conducente dopo il danno provocato è fuggito via facendo perdere le sue tracce. Sul posto per i rilievi di rito, si è precipitata la polizia stradale ed anche la polizia municipale. L’incidente non ha provocato feriti gravi, ma la viabilità è andata in tilt. La polizia è alla ricerca del conducente della Clio che sembrerebbe essere scomparso nel nulla.