Incastrato dalle telecamere, rapinatore confessa e scagiona l'altro indagato

Ammette i fatti e scagiona il secondo indagato. Vincenzo Tiranno, 37 anni, di Canicattì, finito agli arresti domiciliari con l'accusa di rapina, confessa e difende il ventottenne indagato che entrò nella tabaccheria dopo l'assalto e secondo gli inquirenti era suo complice.

Il trentasettenne, difeso dall'avvocato Calogero Meli, questa mattina è comparso davanti al gip Stefano Zammuto per l'interrogatorio di garanzia. Tiranno è finito agli arresti domiciliari il 22 dicembre con l'accusa di avere messo a segno, otto giorni prima, una rapina ai danni di una tabaccheria in via Dottore Sciascia, a Canicattì. L'uomo, dopo essersi coperto in parte il volto col colletto di una giacca, avrebbe costretto il titolare della tabaccheria, contro il quale avrebbe puntato un coltello, a consegnargli 95 euro in contanti. Poi, dopo alcuni minuti, sarebbe tornato per farsi consegnare due pacchetti di sigarette.

Un secondo uomo, che ha nominato come difensore l'avvocato Calogero Lo Giudice, sarebbe entrato per tentare di bloccarlo ed è rimasto all'interno del negozio anche dopo che Tiranno è fuggito. Il pm Simona Faga lo ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di concorso in rapina perchè si ipotizza possa essere stato d'accordo con lui ma la versione è stata smentita dall'arrestato nel corso dell'interrogatorio di garanzia.