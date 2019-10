In cima alle classifiche dolciarie, ecco "gioielli di gusto": l'ultima idea dei Bonfissuto

Si chiamano Giulio e Vincenzo e sono per tutti i Fratelli Bonfissuto. I due imprenditori canicattinesi sono i titolari di una pasticceria nell’Agrigentino. I fratelli Bonfissuto, per il natale 2019, hanno dato vita ad un accordo importante. I due imprenditori hanno stretto una partnership con Isola Bella Gioielli. Infatti i panettoni saranno delle vere e proprie capsule preziose. Un'idea pronta a premiare l'estro e la genialità di due figli dell'Agrigentino.

"Investire in questa terra non è facile. Chi vive e lavora qui lo sa bene. Ci vuole quel mix di coraggio e intraprendenza che ai fratelli Bonfissuto non manca. Il Natale 2019 sarà importante, noi e Alessio Strano siamo figli della Sicilia, per questo abbiamo voluto unire le nostre forze. Siamo felici di questa partnership, è un tassello importante per entrambi. Siamo, come ho detto precedentemente, figli di Sicilia ed è giusto continuare ad investire in questa terra. Abbiamo avuto coraggio, continuiamo ad averne. Come dico spesso, è facile andare via. Scegliere altri posti, magari lontani dalla Sicilia, noi non l'abbiamo fatto. Forse è più difficile rimanere qui. Abbiamo i nostri clienti, i nostri progetti e la nostra ambizione, questo ci spinge ad andare avanti. Abbiamo cercato e voluto fortemente questa partnership – dichiarano i due imprenditori Vincenzo Bonfissuto e Alessio Strano - perché rappresenta il nostro modo di fare impresa e di promuovere la Sicilia intraprendente e dinamica di cui ci sentiamo ambasciatori. Abbiamo voluto associare le nostre rispettive realtà, ideando insieme un progetto ad hoc per il Natale 2019, unendo le nostre competenze, il nostro entusiasmo e le nostre risorse. Due gusti di panettoni tipicamente siciliani custoditi dentro due scatole belle ed eleganti: ecco come sono nati i nostri “gioielli di gusto” e il nostro Natale total made in Sicily".