Il vice questore Valerio Saitta lascia il commissariato di Canicattì

Lascerà la polizia di Stato, per raggiunti limiti d'età, a partire dal primo maggio. Si tratta del vice questore Valerio Saitta, dirigente del commissariato di Canicattì che oggi, assieme al questore Maurizio Auriemma, ha voluto salutare colleghi e cittadini.

Saitta è entrato in polizia nel 1986 e come primo incarico venne assegnato al XII reparto Mobile di Palermo dove è rimasto fino al giugno del 1987. E' stato poi trasferito al reparto Prevenzione crimine "Sicilia Occidentale" di Palermo assumento la responsabilità dell'aliquota di personale stabilmente impegnato a Gela. Nel luglio del 1989 viene trasferito al reparto Prevenzione crimine "Sicilia orientale" di Catania, ricoprendo l'incarico di vice dirigente, e nell'ottobre dello stesso anno assume la dirigenza del reparto fino al giugno del 1991. Poi è stato trasferito alla Squadra Mobile della Questura di Savona come dirigente. Nel settembre del 1992 è stato trasferito alla Mobile della Questura di Catania dove gli viene assegnata la dirigenza della sezione "Antiracket".

Dal giugno del 1993, Saitta ha assunto l'incarico di dirigente del commissariato di Adrano e dal settembre del 1998 è stato trasferito a Mantova, quale dirigente della sezione della polizia Stradale. Dal 2001 al 2004, e successivamente dal 2007 al 2011, ha lasciato temporaneamente l'amministrazione della polizia di Stato per ricoprire l'incarico di dirigente della polizia provinciale di Catania. Ma è stato anche alla polizia Stradale di Catania in questo periodo. Nel settembre del 2011, Saitta è rientrato nei ruoli della polizia di Stato ed è stato assegnato alla Questura di Agrigento dove è stato alla divisione "Pasi" e al commissariato di Licata. Dal gennaio del 2012 è stato dirigente del commissariato di Canicattì dove ha chiuso la sua brillante esperienza.