Il Comune cerca sei assistenti sociali, pubblicato il bando

GURS 2 del 23 febbraio 2018. Pubblicato Bando Distretto Socio Sanitario D3 “Selezione per Titoli per la copertura di diversi posti a tempo determinato” 6 Assistenti Sociali e 5 Istruttori Amministrativi.

Il Sindaco Ettore Di Ventura e l’Assessore alle Politiche Sociali, Davide Lalicata, informano che è stato pubblicato oggi, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n° 2 del 23 febbraio 2018, Serie Speciale Concorsi, il Bando per la selezione pubblica per titoli per la copertura a tempo parziale e determinato di 6 posti di “Assistente Sociale”, cat.D1, e 5 posti di “Istruttore Amministrativo”, cat. C1.

I soggetti selezionati saranno impiegati per l’attuazione del progetto PON Inclusione.

Gli interessati potranno scaricare i moduli delle istanze dal sito istituzionale all’indirizzo www.comune.canicatti.ag.it seguendo il percorso Home Page => Bandi, gare e concorsi =>

Selezione per il reperimento all'esterno di n. 6 Assistenti Sociali (Azione A.1.b) e n. 5 Istruttori Amministrativi (azione A. 1. a) in conformità al progetto FSE 2014-2020 PON "Inclusione"

Si sintetizzano le condizioni previste per singola categoria:

Assistenti sociali (esterni)

posti 6 - Attività: Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale; Tipo di contratto: tempo determinato part-time (c.a. 26 h settimanali); durata contratto:triennale; remunerazione: €.24.37/h lordi.

Istruttori Amministrativi (esterni)

posti 5 – Attività: Sostegno funzioni di Segretariato Sociale

Tipo di contratto: tempo determinato part-time (c.a. 17 h settimanali); durata contratto:triennale; remunerazione: €.22.37/h lordi.

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella GURS (23 febbraio 2018) e vanno inviate in busta chiusa o presentate brevi manu al protocollo del Comune di Canicattì. Per le domande spedite a mezzo posta farà fede il timbro postale.