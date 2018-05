Via Pietro Micca, erogazione idrica: la nuova disposizione di Girgenti acque

Girgenti Acque fa sapere che, a seguito dello sforamento dei parametri dell’acqua, segnalati dall’Asp, nel punto rete di via Pietro Micca 1 a Canicattì, il sindaco del comune di Canicattì ha disposto che l’acqua erogata lungo tutta la via Pietro Micca sia utilizzata ai soli fini igienico-sanitari, con esclusione dell’uso potabile.

"Pertanto - fanno sapere da Girgenti acque - a scopo cautelativo, è stata disposta la chiusura della presa di via Pietro Micca n. 61. La società ha già predisposto la pulizia della riserva idrica, ed il successivo rifornimento con autobotte dell’utenza di via Pietro Micca n. 61. Inoltre, al fine di rintracciare la causa di tale sforamento dei parametri dell’acqua, la società eseguirà un campionamento adeguato per definire l’estensione di tale inconveniente".