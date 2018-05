Giovane ucciso davanti al pub, la difesa di parte civile: "Omicidio premeditato e arrogante"

"E' stato un omicidio premeditato e senza alcuna attenuante, dettato dall'arroganza. L'imputato ha persino lasciato il coltello sul corpo della vittima in segno di disprezzo e perchè fosse chiaro a tutti cosa succedeva a chi gli avrebbe mancato di rispetto". Dopo la requisitoria del pubblico ministero Alessandra Russo, che all'udienza precedente aveva chiesto la condanna a 30 anni di reclusione per Daniele Lodato, 34 anni, di Canicattì, imputato dell'omicidio del ventiduenne Marco Vinci, ucciso a coltellate lo scorso 17 giugno davanti a un pub di piazza San Domenico, è toccato alle parti civili.

L'avvocato Santo Lucia, difensore dei familiari del ragazzo ucciso, perchè - secondo l'accusa - avrebbe difeso un'amica importunata da Lodato e da lì ne sarebbe scoppiata una rissa, ha illustrato la sua arringa chiedendo la condanna dell'imputato e sottolineando che "è stato un delitto che non merita alcuna attenuante e sul quale non possono esserci dubbi in relazione alla premeditazione visto che Lodato tornò a casa e andò a prendere la macchina dove c'era il coltello nonostante la sua compagna lo avesse invitato, più volte, tramite messaggio, a lasciar perdere".

Il processo - con il rito abbreviato - è in corso davanti al Gup del tribunale di Agrigento Alfonso Malato che, lo scorso metà marzo, rigettò la richiesta della difesa di concedere gli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico, all'imputato.

Il pm ha qualificato il delitto come volontario e premeditato. L'imputato è difeso dall'avvocato Angela Porcello che illustrerà la sua arringa il 4 giugno.