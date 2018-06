Giovane ucciso davanti al pub, altra denuncia per Lodato

All'indomani della condanna a 30 anni di carcere per l'accusa di avere ucciso, al culmine di una lite davanti a un pub, il ventiduenne Marco Vinci, scatta una nuova denuncia per il trentaquattrenne Daniele Lodato.

Il suo ex legale Luigia Di Fede, secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari, avrebbe presentato una querela per diffamazione e calunnia in relazione a quanto dichiarato da Lodato in una delle precedenti udienze circa la strategia difensiva da adottare in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto.

Anche il pm Alessandra Russo, al termine di quell'udienza, aveva chiesto la trasmissione degli atti al proprio ufficio.