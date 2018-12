Banda di ladri fa sparire un Piaggio Ape, danneggiato un fruttivendolo

Rubato un Piaggio Ape di proprietà di un fruttivendolo. E' accaduto in via Generale Giangreco nel centro di Canicattì dove era stato lasciato posteggiato. Il proprietario, nelle scorse ore, ha formalizzato una denuncia in Questura ad Agrigento. Atto che verrà, naturalmente, trasmesso al commissariato di Canicattì affinché i poliziotti si occupino delle indagini.

Non è chiaro cosa sia effettivamente accaduto. Non è escluso che, come primo passaggio investigativo, i poliziotti passino in rassegna i filmati delle telecamere di video sorveglianza pubbliche o private presenti nella zona. Il colpo ha, inevitabilmente, provocato un grave danno al proprietario della motoape.