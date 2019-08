Furto in tabaccheria, forzano una slot machine e portano via 600 euro

Furto in tabaccheria, malviventi portano via 600 euro da una slot machine. E’ successo in una tabaccheria di corso Umberto a Canicattì, a due passi dal Comune. Ignoti, secondo quanto fa sapere l’edizione odierna de La Sicilia, facendo finta di giocare nelle slot machine, hanno forzato il cassetto pieno di monete.

Nessuno, nonostante il titolare fosse a due passi da lì, si è accorto di niente. Il bottino portato via è di 600 euro. A fare la scoperta del furto è stato l’addetto alla manutenzione delle slot. Il proprietario della tabaccheria ha allertato le forze dell’ordine ed è partita una denuncia contro ignoti. All’interno della tabaccheria pare non ci siano telecamere.