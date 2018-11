"Rubò l'auto che s'è schiantata sulla ringhiera", denunciato un 19enne

Ha 19 anni uno dei due giovani che, un paio di notti addietro, hanno rubato una Renault Clio in via Pirandello, a Canicattì. Durante la fuga, il conducente dell'utilitaria rubata ha perso il controllo e la macchina si è schiantata contro una ringhiera di via Milano. I poliziotti del commissariato di Canicattì, in tempo record, sono riusciti ad individuare uno dei due presunti responsabili e a denunciarlo, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Il diciannovenne di Canicattì dovrà, adesso, rispondere delle ipotesi di reato di furto aggravato e danneggiamento.

All'individuazione del giovane, i poliziotti del commissariato di Canicattì sono arrivati dopo una complessa, quanto tempestiva, indagine che ha permesso di ricostruire, puntualmente, i fatti. L'altro giovane è in corso di identificazione