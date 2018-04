Furto alla coop antimafia, solidarietà dell'Arci: "Hanno dato lavoro a tanti soci"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’ARCI provinciale di Agrigento esprime la propria solidarietà e vicinanza alla Cooperativa Lavoro e non solo di Canicattì vittima nei giorni scorsi del furto di due trattori, un camion ed altri attrezzi agricoli utilizzati per la lavorazione dei vigneti coltivati in quell’area su alcuni terreni confiscati alla mafia.

Ricordiamo che, la Cooperativa “Lavoro e non solo”, nata negli anni ’90 su iniziativa dell’ARCI, da diversi anni gestisce terreni confiscati a diversi mafiosi tra Corleone, Canicattì e Polizzi Generosa, terreni che hanno creato occupazione per diversi soci e lavoratori e in cui ogni anno, centinaia di giovani provenienti da tutta Italia partecipano da maggio ad ottobre ai campi della legalità promossi dall’ARCI.

Nei prossimi giorni, scrive il presidente provinciale dell’ARCI Manlio Fiore, ci recheremo in delegazione nei terreni della cooperativa per esprimere la nostra totale vicinanza ai lavoratori e al presidente della cooperativa Calogero Parisi.