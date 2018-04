"Stavano rubando ringhiere e materiale da ristrutturazione", tre arresti

Stavano portando via diverse ringhiere, inferriate ed altri materiali necessari per i lavori di ristrutturazione di una casa. Sono stati acciuffati però, nottetempo, in flagranza di reato. Sono tre i malviventi: un italiano e due romeni che sono stati arrestati.

Erano riusciti ad intrufolarsi in un'abitazione in fase di ristrutturazione di un trentenne canicattinese. I rumori che i "topi d'appartamento" hanno provocato hanno fatto svegliare i vicini di casa che hanno subito composto il 112.

Due pattuglie dei carabinieri, giunte sul posto, hanno sorpreso, in flagranza, i tre malfattori: stavano caricando sopra un mezzo un significativo quantitativo di ringhiere, inferriate ed altri materiali necessari per i lavori di ristrutturazione della casa. I tre: un canicattinese sessantenne e due romeni ventenni, vistisi accerchiati dalle due pattuglie, non hanno opposto alcuna resistenza e si sono fatti arrestare per l'ipotesi di reato di furto in abitazione.

Tutti e tre sono stati posti - su disposizione del sostituto procuratore di turo - ai domiciliari. La refurtiva, dal valore di alcune migliaia di euro, è stata interamente recuperata e restituita al proprietario.