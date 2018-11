Ladri sempre più scatenati: "visitati" un negozio d'abbigliamento e una palestra

Notte di furti, quella appena trascorsa, a Canicattì. Ad essere "visitati" sono stati un negozio d'abbigliamento di viale Regina Margherita e una palestra in via Alcide De Gasperi. Su entrambi i colpi - messi a segno dopo l'effrazione a porte o finestre - hanno già avviato, dopo i necessari sopralluoghi, le indagini i carabinieri.

Dalla palestra, i malviventi sono riusciti a portar via un tablet e una telecamera d'ultima generazione. Il colpo è stato quantificato in alcune migliaia di euro. L'attrezzatura sportiva, per fortuna, è rimasta al suo posto.

Dal negozio d'abbigliamento di viale Regina Margherita sono stati portati via invece 8 pantaloni e 200 euro circa che erano stati lasciati all'interno del registratore di cassa.

L'amara scoperta è stata fatta, in entrambi i casi, al momento della riapertura delle attività. Subito è stato lanciato l'allarme e le pattuglie del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Canicattì si sono precipitate. Dopo la constatazione dei furti, i militari dell'Arma hanno avviato le indagini. Pare che il primo passaggio investigativo, ancora in corso, sia quello della visione dei filmati di video sorveglianza pubblici e privati che si trovano nelle due aree della città.