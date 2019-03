"Boom" di furti in appartamento e a danno delle aziende, è allarme

Furti in aziende e appartamenti, il fenomeno a Canicattì non conosce crisi. Come racconta l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, sia in città che nella zona industriale della città, tra le province di Agrigento e Caltanissetta, nelle ultime settimane, nonostante un rafforzamento delle attività di pattugliamento del territorio da parte delle forze del'ordine, sono stati numerosi i veri e propri "saccheggi" consumati con il favore dele tenebre.

Colpi che, a quanto pare, riguardano principalmente denaro e preziosi quando si tratta di case private, e che, invece, in caso di aziende, riguardano attrezzature di ogni tipo, compresi mezzi agricoli e auto, con la conseguenza che i ladri dovrebbero servirsi di mezzi di importanti dimensioni come grossi camion.